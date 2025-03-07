Cumhuriyet Ortaokulu Flor Korling'de İl Birincisi Oldu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan flor korling müsabakalarında Cumhuriyet Ortaokulu, Yıldız Erkekler kategorisinde il birincisi olarak grup müsabakalarında Adıyaman'ı temsil etmeye hak kazandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okul sporları kapsamında yapılan flor korling müsabakalarında Cumhuriyet Ortaokulu takımı il birincisi oldu.
Adıyaman'da, 9 takım 36 sporcunun katılımıyla yapılan flor korling müsabakalarında Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulu Yıldız Erkekler kategorisinde il birincisi oldu.
Cumhuriyet Ortaokulu Yıldız erkekler müsabakalarında flor korling takımı, Gaziantep'te 17 Nisan'da yapılacak olan grup müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN