Cumhuriyet Bayramı'nda Tuz Dağı'nda Voleybol Turnuvası Düzenlendi

HABER : SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı kutlamaları kapsamında Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan Tuz Dağı ve Tuz Terapi Merkezi'nin 500 metre derinliğinde "Cumhuriyet Tuz Voleybolu Turnuvası" düzenlendi.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlen Cumhuriyet coşkusunun yer altında da yaşandığı etkinlikte, turnuvanın açılış maçı Iğdır Valisi Ercan Turan, Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Zafer Özbek, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve İl Gençlik ve Spor İl Müdür Recai Şahin katılımıyla iki gün süren turnuvada, toplam 8 takım mücadele etti. Heyecan dolu müsabakaların sonunda Kamışlı Köyü takımı şampiyonluğa ulaştı.

Kupa töreninde konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Iğdır'ın her yerinde Cumhuriyet Bayramımız büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Tuzluca Tuz Mağaramızda düzenlenen bu özel voleybol turnuvası, hem Cumhuriyetimizin 102. yılı anısına hem de sağlık açısından önemli bir etkinlik oldu. Tuz mağarası akciğer sağlığı için faydalı, astım hastalığına iyi gelen bir yer. Sporla birleşince bu etkinliğin sağlık yönü daha da arttı. Burada spor yaparken adeta nefeslerimizin açıldığını hissettik. İnşallah bu tür spor faaliyetlerini düzenli hale getireceğiz."

Vali Turan, ayrıca şampiyon olan Kamışlı Köyü takımını tebrik ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

"Şampiyon Kamışlı Köyü'nden büyük gurur"

Turnuva şampiyonu Kamışlı Köyü takımından Necmettin Sayhan, duygularını şöyle dile getirdi:

"Tuz mağarasında voleybol oynamak çok farklı bir deneyimdi. 4-5 maç yaptık ve şampiyon olduk. Köyümüz adına büyük bir onur. Kamışlı olarak her turnuvada olduğu gibi burada da birinci olduk. İlk kez böyle bir ortamda oynadım,Takım oyuncularından Barkay Alçicek ise, "Bize böyle bir turnuva olacağı söylendiğinde çok ilgimizi çekti. Güçlü rakiplerle karşılaştık ama mücadele ederek şampiyon olduk. Bizim için unutulmaz bir deneyim oldu." dedi.

"Tuz Mağarası sporun yeni adresi olabilir"

Yer altındaki eşsiz atmosferiyle dikkat çeken Tuzluca Tuz Mağarası, tuz terapisiyle bilinirken, bu etkinlikle birlikte spor turizmi açısından da ilgi odağı haline geldi. Yetkililer, mağarada benzer sportif faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.