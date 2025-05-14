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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığında 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı. Ayrıca bakanlıkta 6 Hazine ve Maliye Müfettişi ise Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise 1 müfettiş başmüfettişliğe atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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