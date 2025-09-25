Çukurova Üniversitesi Hastanesinde İşçiler İş Yavaşlatma Eylemi Başlattı

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde çalışan bin 600 işçi toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan farklarını alamayınca iş yavaşlatma eylemi başlattı.

Balcalı Hastanesi'nde çalışan bin 600 işçi 696 sayılı KHK ile taşeron sisteminden kadroya geçerek 4/D statüsünde istihdam edilmeye başlandı. Bu işçiler ocak ayından bu yana toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yaklaşık 120 bin lira farklarını alamayınca dün iş bırakma bugün de iş yavaşlatma eylemi yaptı.

Çalışanlardan Sibel Özdemir, "22 yıllık sağlık çalışanıyım. Hakkımın verilmesini istiyorum. İşimi severek yapıyorum ama bu tür olaylar oldukça istemeyerek geliyorum. Bizim toplu iş sözleşmemizin geriye dönük parasını bekliyorduk. Ona güvenerek borç yaptık. Şu an 120 bin liraya yakın alacağımız var. Sağlık çalışanı olarak bizlere herkesin ihtiyacı var, bizim de işe ihtiyacımız var. Hakkımızı almak istiyoruz" dedi.

Çalışanlardan Uğur Girişdağ ise, "8 aydır bekliyoruz. Sözleşmeden doğan maaş farklarımız var. Bu haklarımızın toplu halde ödenmesi gerekiyor. Ancak yönetim, para gelmediğini belirterek ödemeleri 4 taksitte yapacağını söylüyor. Bunu da rektör hocamız resmi olarak açıkladı. Bugün burada iş bırakma eylemi yaparak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her işçinin yaklaşık 120 bin lira alacağı var. Ocak ayında dolar ve altın ne kadardı. O para enflasyon karşısında zaten eridi. Şimdi 4 ay daha bekletip daha da eritecekler" diye konuştu. - ADANA