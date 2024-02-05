Çiftçilerin maliyet sıkıntısı: 'Bırakacağız çiftçiliği, mahvolduk'

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pırasa ve yeşil soğan üreticiliği yapan çiftçi Tayfun Gürlek, ilk kez bu kadar kötü bir sene geçirdiklerini belirterek, "Geçen sene maliyeti 7 liraya olan pırasayı biz bu sene 14 liraya mal ediyoruz ve yine 7 liraya satıyoruz. Yapacak artık hiç bir şeyimiz kalmadı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Mazot olmuş 40 lira, gübre olmuş 20 lira. Geçen sene 200 lira olan işçi yevmiyesi bu sene olmuş 600 lira. Bilmiyoruz şaşırdık kaldık. Bırakacağız çiftçiliği. Bittik, mahvolduk" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde pırasa ve yeşil soğan üreticiliği yapan çiftçi Tayfun Gürlek, girdi artışları nedeniyle çok kötü bir sene geçirdiklerini, çiftçiliği bırakmak istediklerini belirtti.

ŞAŞIRDIK KALDIK,MAHVOLDUK

Üretici Tayfun Gürlek şunları söyledi:

"Yıllardır böyle yeşillik ekeriz, pırasa ekeriz, ıspanak ekeriz, yeşil soğan ekeriz ama bu seneki kadar berbat bir sene daha görmedim. Geçen sene maliyeti 7 liraya olan pırasayı biz bu sene 14 liraya mal ediyoruz ve yine 7 liraya satıyoruz. Yapacak artık hiç bir şeyimiz kalmadı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Mazot olmuş 40 lira, gübre olmuş 20 lira. Geçen sene 200 lira olan işçi yevmiyesi bu sene olmuş 600 lira. Bilmiyoruz şaşırdık kaldık. Geçen sene soğan ektim, 30 dönüm soğan ektim, para etmedi 10 lira etti. İşçi getiriyorum söktürüyorum gönderdiğim yerden para gelmiyor. Kazanamıyorum sürdüm tarlayı. Bu sene yine yaptım pırasa ektim, soğan ektim, ıspanak ektim. Maliyetler kat kat yükseldi artık sadece işçi parasını kurtarması için ürün yapıyoruz yani şu an. Bundan sonra ne yapacağız? Yapacak bir şey yok, battık yani. Bırakacağız çiftçiliği. Bittik, mahvolduk. Görüyorsun işçinin halini görüyorsun, 30-35 kişi çalışıyor. Aldığımız para işçiye gidiyor. Biz mahvolduk kazanamıyoruz."