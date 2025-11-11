Çiftçilere Kayıt Yenileme Uyarısı

Kars Ziraat Odası Başkanı Özcan Müçük, 2025 üretim dönemi için kayıt yenileme sürecinin devam ettiğini belirtti. Başkan Müçük, çiftçilere bir kez daha çağrıda bulunarak, işlemlerini son güne bırakmamalarını istedi.

Kars Ziraat Odası Başkanı Özcan Müçük, "Çiftçilerin kayıt sistemi 1 Eylül itibarıyla başladı. Şu anda dosyalarını yenileyen çiftçi oranı yüzde 50 civarında. Ancak birçok çiftçimiz işlemlerini son günlere bırakıyor. Bizim çağrımız, herkesin zaman varken Ziraat Odası'na gelerek dosyalarını bir an önce yenilemesidir. Son günlerde sistem yoğunluğu yaşanıyor, işlemler zorlaşıyor. Geçen yıl birçok çiftçimiz dosyasını yapmadığı için destek alamadı" dedi.

Devletin çiftçiye desteğinin artırarak sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Özcan Müçük, "Sağ olsun devletimiz her zaman çiftçimizin yanındadır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geçen yıl 185 lira olan arpa ve buğday desteği bu yıl 806 liraya çıktı. Geçen yıl 400-450 lira civarında olan hububat destekleri bu sene 625 liraya yükseldi. Bu, çiftçimize verilen büyük bir destektir. Bizim amacımız da hiçbir üreticimizin mağdur olmamasıdır. Artık ÇKS belgeleri de dahil olmak üzere bütün işlemler Ziraat Odası'nda yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım bakanımız, genel başkanımız valimiz ve milletvekilimiz bu konuda büyük çaba gösterdiler. Çiftçilerimiz sadece Ziraat Odası'na gelerek tüm işlerini halledebiliyor. Biz her zaman çiftçimizin yanındayız, emrindeyiz" diye konuştu.

Başkan Müçük, çiftçilerin işlemlerini son güne bırakmamaları yönündeki uyarısını yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı.

"Bizim tek isteğimiz, çiftçilerimizin 31 Aralık tarihini beklemeden dosyalarını güncellemeleri. Zamanında yapılan her işlem, hem üretim planlamasında kolaylık sağlar hem de devlet desteklerinden tam yararlanma imkanı sunar." - KARS