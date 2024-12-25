Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
Suriye'de tansiyonu yükselten iddia: Göstericilere ateş açıldı
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

CHP'li Zeybek'ten Asgari Ücret Açıklaması: 'İktidar Çalışanlardan İntikam Alıyor'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, açıklanan 22 bin 104 lira asgari ücreti eleştirerek, iktidarın çalışanlardan intikam almak için bu ücreti belirlediğini savundu. Zeybek, asgari ücrete ve kira artışlarına yapılan zamlara dikkat çekti.

(EDİRNE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne'de açıklanan asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulundu. Zeybek, "Türkiye'deki yaygın olarak yaşadığımız ekonomideki daralmanın, yüksek enflasyonun, işsizliğin, hayat pahalılığının temel suçlusu olan iktidarın, çalışanları gömdüğünün ölçütüdür. O nedenle de çalışanlardan intikam almak için bu ücreti açıklamıştır. Bunun başka bir açıklaması yoktur" dedi.

Partisinin Edirne İl Başkanlığında açıklama yapan Gökan Zeybek, açıklanan 22 bin 104 lira asgari ücretin bir yıl geçerli olacağını hatırlattı. Zeybek, asgari ücrete yüzde 30, konut kiralarına ise yüzde 60'ın üzerinde zam yapıldığını kaydetti. Zeybek, şunları söyledi:

"İktidara yakın çevrelerde en az enflasyon rakamı kadar bir artışın yani yüzde 47- 48'lik bir asgari ücret artışının gerçekleşeceğini kamuoyuna pompaladılar. Bu da 24-25 bin lira bandında bir asgari ücret anlamına geliyor. Ancak görünen o ki, dün Türk-İş'in toplantıyı terk etmesinin sonrasında kendisine yakın olan sendikalarla bir araya gelen iktidar, 22 bin 104 lira ve bir önceki yılın asgari ücretinin yüzde 30 artışıyla bir ücret açıklaması yaptı. Bunun anlamı şudur; Aralık 2024 yılında açlık sınırı 21 bin TL. Bu asgari ücret 12 ay boyunca Türkiye'de geçerli olacak bir ücret. Yani mart ayında da bu ücret, temmuzda da bu ücret, haziranda da bu ücret, kasımda da, aralık 2025 yılında da.

"Devlet alacağına şahin, vereceğine karga muamelesi yapıyor"

Bu Türkiye'deki yaygın olarak yaşadığımız ekonomideki daralmanın, yüksek enflasyonun, işsizliğin, hayat pahalılığının temel suçlusu olan iktidarın, çalışanları gömdüğünün ölçütüdür. O nedenle de çalışanlardan intikam almak için bu ücreti açıklamıştır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. 22 bin 104 TL'nin açıklandığı gün kiralara gelen artış yüzde 60'ın üzerinde. Yine aynı devletin açıkladığı rakamlara göre bu ay içinde, ocak ayı içinde kirasını yenilemek durumunda olan bir kiracının ödeyeceği kira artışı yüzde 60'ın üzerinde. Yeniden değerlendirme oranıyla toplayacağı vergiler, alacağı harçlarla ilgili getirdiği düzenleme de yüzde 44'ler civarında. Nasıl oluyor ki devlet alacağına şahin, vereceğine karga muamelesi yapıyor."

CHP'li Zeybek'ten Asgari Ücret Açıklaması: 'İktidar Çalışanlardan İntikam Alıyor'
Kaynak: ANKA / Yerel
img

Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
img

Kendi ekibini fena bombaladı: Alayınızdan nefret ediyorum
img

Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı

Son Dakika Haberleri

Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.