CHP'liler Saha Çalışmaları Kapsamında Kırıkkale'de Esnaf Ziyareti Yaptı

(KIRIKKALE) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 81 ilde örgütlerin sahaya inmesi çağrısının ardından, CHP Kırıkkale İl Başkanlığı kent genelinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve beraberindeki heyet, Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen saha çalışmaları kapsamında şehir merkezinde ziyaretlerde bulundu. İl teşkilatı, iş yerlerini tek tek gezerek esnafla sohbet etti, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerde özellikle yurttaşların ekonomik sıkıntılarını dile getirmeleri dikkati çekti.

Esnafı dinleyen heyet, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanı Bozdağ, ülke genelinde 81 il ve 973 ilçede sürdürülen programla yerelde yaşanan sorunların doğrudan tespit edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Vatandaştan yetki isteyen İl Başkanı Bozdağ, "Biz sizin emrinizdeyiz. Elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa... Vatandaş borcunu döndüremiyor. Vatandaş bir gün önce aldığı ürünü bir sonra gittiğinde aynı fiyata alamıyor" dedi.

Son olarak Bozdağ, kent genelinde saha çalışmalarının aynı kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaşın sesi olmaya ve sorunları gündeme taşımaya devam edeceklerini belirtti.

