CHP'li Sümer Iğdır'da esnafla buluştu

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Iğdır'da esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Sümer, sorunların çözümünün CHP iktidarıyla mümkün olacağını ifade etti

Haber: Serdar ÜNSAL

CHP Genel Merkezi'nin talimatı doğrultusunda CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer Iğdır'a geldi. Sümer'i Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada, il başkan yardımcıları, merkez ilçe ve ilçe başkanları karşıladı. Parti binasında düzenlenen toplantıda genel ve yerel siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, seçim sürecine dair teknik konular ele alındı. Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Ferhat Karaca, Tuzluca İlçe Başkanı Temel Sardoğan, Aralık İlçe Başkanı Ali Kemal Turan ve Karakoyunlu İlçe Başkanı Ali Bil de katıldı.

CHP Adana Milletvekili Sümer, toplantı sonrası ziyaret kapsamında Iğdır çarşı ve pazarında esnafla da buluştu. Esnafın sorunlarını dinleyen Sümer, sorunların çözümünün CHP iktidarıyla mümkün olacağını ifade etti. Esnaf kutuplaşma siyasetinden bıktığını belirtti.

Karakoyunlu ilçesinde de saha çalışmalarına devam eden CHP Karakoyunlu İlçe Başkanı Ali Bil, esnaf ziyaretlerine başladıklarını belirterek, "Karakoyunlu'da çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Halkın partimize teveccühü oldukça iyi düzeyde devam ediyor." diye konuştu.

Tuzluca'da da üye kayıtları ve esnaf ziyaretlerini sürdüren CHP Tuzluca İlçe Başkanı Temel Sardoğan ise, "Tuzluca halkıyla el ele vererek iktidara yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aralık İlçe Başkanı Ali Kemal Turan ise, Aralık halkının CHP'ye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Turan, "Üye kayıtlarımız ve esnaf ziyaretlerimiz sürüyor. Halkımızın partimize teveccühü beklediğimizin de üzerinde. Aralık halkıyla birlikte iktidara yürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
