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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Evini ve iş yerini TOKİ'den alanlar için bir müjdemiz var. Borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı