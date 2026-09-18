Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Evini ve iş yerini TOKİ’den alanlar için bir müjdemiz var. Borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız" dedi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Evini ve iş yerini TOKİ’den alanlar için bir müjdemiz var. Borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Evini ve iş yerini TOKİ'den alanlar için bir müjdemiz var. Borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler

Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı

Dün geceye damga vuran görüntü!