Çekmeköy Belediyesi Celal Erdoğan Spor Tesisleri Açıldı

Çekmeköy Belediyesi'nin inşa ettiği Celal Erdoğan Spor Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Modern ve Model Çekmeköy vizyonu ile ilçeye yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam eden Çekmeköy Belediyesi, Güngören Mahallesi'nde inşa ettiği Celal Erdoğan Spor Tesisleri'ni törenle hizmete açtı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Damla Doğru Yalçın, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, adı tesislere verilen rahmetli Celal Erdoğan'ın annesi, babası, kardeşi, eşi, çocukları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Çelik ve Başkan Poyraz spor tesisini gezerek incelemelerde bulundu.

Açılışı gerçekleşen tesiste yüzme ve aletli pilates branşlarında, alanında uzman hocalar eşliğinde verilen eğitimler ile sağlıklı yaşam hizmeti sunulacak. Çekmeköylü vatandaşlara hizmet veren tesise kayıt işlemi kimlik kartı ile bizzat müracaat ile gerçekleştirilecek.

"Binlerce insanımıza özel hizmet verecek çok önemli bir tesis olacak"

Açılış töreninde selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bu önemli ve büyük bir hizmet. Burası; Çekmeköy'de yaşayan binlerce insanımıza özel hizmet verecek çok önemli bir tesis olacak. Fitness salonları, saunası ve yüzme havuzuyla önemli bir tesisin açılışını yaptık. Kapalı mekanın yanı sıra; 80 bin metrekare alan içinde at binme ve ok atma imkanımız, sosyal tesislerimizle bir bütün halinde vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız, beraber siyaset yaptığım ve çok önemli bir kardeşimin ismini buraya verip, ismini yaşatacak olmamız bizim için çok önemli. Tesisimize gelecek olan bütün Çekmeköylü misafirlerimiz bu ismi sordukları zaman inanıyorum ki onu rahmetle yad edecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi. - İSTANBUL