Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Çaycuma Kaymakamı Oryantiring Temsilcilerini Ağırladı

Çaycuma Kaymakamı Oryantiring Temsilcilerini Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Oryantiring Temsilcisi İlker Açık ve Oryantiring Antrenörü Muhammed Sefa Erdoğan'ı makamında kabul ederek, ilçede yürütülen oryantiring faaliyetleri ve gelecekteki etkinlikler hakkında bilgilendirildi.

İl Oryantiring Temsilcisi İlker Açık ve Oryantiring Antrenörü Muhammed Sefa Erdoğan, Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, ilçede yürütülen oryantiring faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlker Açık ve Muhammed Sefa Erdoğan, Çaycuma'da Oryantiring sporunun gelişimi üzerine Kaymakam Kaya'yı bilgilendirerek, önümüzdeki dönemde düzenlenecek etkinlikler ve yapılması planlanan organizasyonlar hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Oryantiring sporunun yaygınlaştırılması ve gençler arasında daha fazla ilgi görmesi adına atılacak adımlar tartışıldı.

Kaymakam Adem Kaya, oryantiringin gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını belirterek, bu tür sporların ilçede daha da yaygınlaşması için destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve teşekkürlerle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
img

Talebiyle yönetimi şoke etti
img

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

Sonunda bu da oldu! Bir ilimizde tuvalete kredi kartıyla giriyorlar
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.