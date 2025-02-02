Çaycuma Kaymakamı Oryantiring Temsilcilerini Ağırladı

İl Oryantiring Temsilcisi İlker Açık ve Oryantiring Antrenörü Muhammed Sefa Erdoğan, Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, ilçede yürütülen oryantiring faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlker Açık ve Muhammed Sefa Erdoğan, Çaycuma'da Oryantiring sporunun gelişimi üzerine Kaymakam Kaya'yı bilgilendirerek, önümüzdeki dönemde düzenlenecek etkinlikler ve yapılması planlanan organizasyonlar hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Oryantiring sporunun yaygınlaştırılması ve gençler arasında daha fazla ilgi görmesi adına atılacak adımlar tartışıldı.

Kaymakam Adem Kaya, oryantiringin gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını belirterek, bu tür sporların ilçede daha da yaygınlaşması için destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve teşekkürlerle sona erdi. - ZONGULDAK