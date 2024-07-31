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Çatalca'da Polonez Gıda İşçileri İşten Çıkarılmalarını Protesto Ediyor

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Çatalca'da Polonez Gıda'nın 135 işçisi, tazminatları ödenmeden işten çıkarıldıkları için 14 gündür eylem yapıyor. İşçiler, TEK GIDA-İŞ Sendikasına üye olmalarının gerekçe gösterildiğini belirtiyor.

Çatalca'da Polonez Gıda'nın 135 işçisi, 14 gündün işten çıkarıldıkları için eylem yapıyor.

İstanbul Çatalca'da 14 gün önce Polonez Gıda'da çalışan 135 işçi cep telefonuna gönderilen mesajla, tazminatları ödenmeden işten çıkarıldı. Tazminatsız işten çıkarılan işçiler, gerekçe olarak ise TEK GIDA-İŞ Sendikasına üye olmaları olduğu öne sürülürken işçin fabrika önüne 14 gündür tekrar istedikleri şartlarda işe alınmak için eylem düzenliyor.

İşçilere destek veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Başarıya gidiyoruz. Sizin mücadelenizi başarınızı kutlamaya geldim. Sizi kutlamaya geldim çünkü, siz zorlukların üzerine cesaretle gidiyorsunuz. Çoluğunuza çocuğunuza kardeşinize ailenize sorumluluk duyuyorsunuz. Sorumluluk duygunuzu kutlamaya geldim. Tezgahta beraber çalıştığınız arkadaşınıza vefa gösteriyorsunuz. Sizin vicdanınızı kutlama geldim. Sizi kutluyorum" dedi.

"Bu mücadele zafere gidiyor sizi kutluyorum"

Perinçek konuşmasının devamında, "Mücadeleniz çok kısa zamanda başarıya gidiyor, Çalışma Bakanlığı teftiş kararı aldı. Bu sizin ne kadar azimli olduğunuzu ve buradan dönmeyeceğinizi kararınızı yansıtmaktadır. Çünkü gördüler, 'bunlarla baş etmek mümkün değil'. Bu Polonez Gıda işçilerinin el birliği ile güç birliği ile baş edemeyiz' dediler. Bu mücadele zafere gidiyor sizi kutluyorum. Biz bu yola baş koyduk geri dönüş yok ama patrona da geri dönüş yolunu gösteriyoruz. Onlara geri dönüş var. Onlar bu fabrikanın üretim yapması için burada insanların huzur için barış içinde ele ele verip ekmeklerini kazanmaları için bir karar verecekler. Bu kapıyı onlara açık bırakıyoruz, onlara geri dönüş kapısını açık bırakıyoruz. Bu kararlılık karşısında vicdanları varsa, akılları varsa, insanlıkları varsa bu fabrikanın başarısını istiyorlarsa burada üretim yapılmasını istiyorlarsa geri dönecekler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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