Çanakkale haberi! Biga'nın ateş savaşçıları vatandaşların yanında

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın ve kazalara yönelik gerçekleştirdiği başarılı müdahaleler ve yıl içinde düzenlediği tatbikatlarla göz dolduruyor.

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, kurum ve kuruluşlarla beraber söndürme tatbikatı düzenlemeye devam ediyor. Yıl içerisinde 16 kurumda deprem ve yangın tatbikat yapılırken, birçok olaya başarılı müdahale yapıldı. 38 vakada ise mahsur kalmış hayvanlar kurtarıldı. Ekipler aynı zamanda 2022 yılında birçok yangın ve trafik kazasına müdahale etti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 6 trafik kazasına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri 8 ev yangını, 5 işyeri, 4 araç yangını, 57 ot, anız, saman, orman gibi yangınları başarıyla söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü aktif saha çalışmalarıyla birlikte 45 işyeri, okul ve fabrika gibi yapılara Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde inceleme yaparak işyeri itfaiye uygunluk raporu düzenledi. - ÇANAKKALE