Camiler ve Din Görevlileri Haftası Futbol Turnuvasında Şampiyon Çine Müftülüğü

Güncelleme:
Aydın İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen futbol turnuvasında Çine Müftülüğü takımı şampiyon oldu. Finalde Nazilli ile karşılaşan Çine, kupayı kazanarak turnuvayı başarıyla tamamladı.

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe müftülükleri arasında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon Çine Müftülüğü takımı oldu.

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe müftülükleri arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı. Yaklaşık bir ay süren turnuvada final karşılaşması Adnan Menderes Stadyumu'nda oynandı. Grup aşamalarını başarıyla geçen Nazilli ve Çine finalde karşı karşıya geldi. şampiyonluk kupasını Çine Müftülüğü takımı kazandı. Turnuva kupa töreni ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
