Camiler ve Din Görevlileri Haftası Futbol Turnuvasında Şampiyon Çine Müftülüğü

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe müftülükleri arasında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon Çine Müftülüğü takımı oldu.

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe müftülükleri arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı. Yaklaşık bir ay süren turnuvada final karşılaşması Adnan Menderes Stadyumu'nda oynandı. Grup aşamalarını başarıyla geçen Nazilli ve Çine finalde karşı karşıya geldi. şampiyonluk kupasını Çine Müftülüğü takımı kazandı. Turnuva kupa töreni ile sona erdi. - AYDIN