Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Futbol Turnuvası Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvasında bakanlık, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının temsilcileri ile basın mensupları bir araya geldi.

Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvada Bakanlık Makamı, Bakan Yardımcıları, İŞKUR, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile TİSK-Basın takımları yer aldı. Turnuvanın ilk maçı olan HAK-İŞ ile Türkiye Kamu-Sen arasındaki müsabakada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk başlama vuruşunu yaptı. Turnuvanın diğer eleme maçları ise Memur-Sen-Bakan Yardımcıları, TİSK/Basın-İŞKUR, Bakanlık Makamı-TÜRK-İŞ takımları arasında oynandı. Oynanan eleme maçlarının ardından Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, TİSK-Basın ve Bakanlık Makamı yarı finale yükseldi. Türkiye Kamu-Sen-Memur-Sen ve TİSK/Basın-Bakanlık Makamı takımları arasındaki yarı final müsabakaları ise yarın oynanacak. - ANKARA