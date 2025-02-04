AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı

İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı! Ne diyeceği merak ediliyordu
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler

Buz Tırmanışı Tutkunları Erzurum'da Bir Araya Geldi

Buz Tırmanışı Tutkunları Erzurum'da Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Alpin Dağcılık Kulübü ve Giresun Doğa Sporları Kulübü, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki 'Ortası Kırık' isimli buz şelalesinde tırmanış etkinliği düzenledi. Ünlü dağcı Tunç Fındık'ın keşfi, doğa sporlarına olan ilginin artmasına katkıda bulunuyor.

Bursa Alpin Dağcılık Kulübü (BADAK) ve Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) üyeleri, Erzurum'un Uzundere ilçesinde buz tırmanışı etkinliği düzenledi. Etkinlik, ünlü dağcı Tunç Fındık'ın keşfettiği ve "Ortası Kırık" adını verdiği buz şelalesinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki bu şelale, tam ortasından kırık olması nedeniyle dağcılar için hem teknik hem de görsel açıdan ilgi görüyor. Tunç Fındık tarafından keşfedilen ve adlandırılan şelale, buz tırmanışı tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. BADAK ve GİDOSK üyeleri, bu zorlu ve heyecan verici tırmanışı başarıyla tamamlayarak, doğa sporlarına olan tutkularını bir kez daha gösterdi. Etkinlik, hem sporcuların deneyimlerini artırmalarına hem de bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmalarına imkan sağladı. Uzundere ilçesi, özellikle kış aylarında buz tırmanışı yapmak isteyen sporcular için önemli bir destinasyon haline geliyor. Tunç Fındık'ın keşfi olan "Ortası Kırık" şelalesi de bu bölgenin en dikkat çekici noktalarından biri olarak öne çıkıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
img

Ekin Su, arkadaşının sevgilisiyle öpüştü
img

İmamoğlu'ndan Yavaş'a adaylık yanıtı! Ne diyeceği merak ediliyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağızda sigara ile cinayet! Katil babaya bir darbe de çocuklarından

Katil babaya bir darbe de çocuklarından
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.