Bursa Havlusu Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Bursa Ticaret Borsasının başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Bursa havlusu"nun coğrafi işaret tescili yapıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, daha önce "Bursa pideli köfte" için coğrafi işaret tescili alan Bursa Ticaret Borsasının, dünyaca ünlü Bursa havlusu için TÜRKPATENT'e yaptığı başvuru da sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa havlusuna coğrafi işaret tescili verilmesinin kent ekonomisine ve marka değerlerine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Matlı, Bursa'nın sahip olduğu kültürel zenginliği ve tarihini yansıtan Bursa havlusunun, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılacağını vurguladı.

Tescilin, ürünlerin özgünlüğünü ve kalitesini belgeleyerek yerel ekonomiyi desteklediğini bildiren Matlı, "Bursa havlusunun coğrafi işaret tescili almasıyla bu ürünümüz daha da değer kazanacak ve pazarda kendine ayrıcalıklı bir yer edinecektir. Bursa Ticaret Borsası olarak, kentimize ait değerlere sahip çıkarak sürdürdüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa havlusu

Bursa havlusu üstten vuruşlu dokuma tezgahlarında iki yüzü de ilmekli yani havlı olarak dokunan havlu olarak tanımlanıyor.

Zemin çözgüsü, hav çözgüsü ve atkı olmak üzere üç iplik sistemi ile yüzde 100 pamuk ipliği kullanılarak "kara tezgah" olarak adlandırılan eski tip el dokuma tezgahları, yarı otomatik ya da otomatik dokuma tezgahlarında dokunuyor.

Kısa kenarları dikilerek, gerçek kenar bırakılarak, saçaklı ya da bükümlü-düğümlü, bağlamalı olarak üretilebiliyor. Desensiz olabileceği gibi bazı havlularda bitkisel desenler ve/veya minare işlemesi bulunuyor.

İpliğin boyasız haliyle ya da boyanmış olarak üretilen Bursa havlusunda, boyut ve desen konusunda herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte genellikle bitkisel desenler kullanılıyor.