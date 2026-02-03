BURULAŞ'tan önemli uyarı

Bursa'da yaşanan bir teknik arıza sebebiyle toplu ulaşım kartlarında yolculardan mükerrer çekim yapıldığı açıklandı. Burulaş bu durum üzerine açıklama yaparak tekrar eden tahsilatların iadesinin yapılacağını bildridi.

Yaşanan altyapı sorunu sebebiyle BURULAŞ, fazla çekilen tutarların iadesinin sağlanacağını şu ifadelerle yolcularına duyurdu;

"3 Şubat 2026 tarihinde 06.47 ile 08.30 saatleri arasında, bankacılık altyapısından kaynaklanan teknik bir aksaklık meydana gelmiştir. Bu saat diliminde BursaKart işlemlerinde mükerrer (tekrar eden) tahsilat yapıldığı tespit edilmiştir. Konuya ilişkin gerekli inceleme ve kontrol süreçleri devreye alınmış olup, ilgili kartlara yönelik otomatik iade işlemleri başlatılmıştır. Süreç hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, BURULAŞ Çağrı Merkezi'nin 0850 850 99 16 numaralı hattı üzerinden tarafımıza ulaşabilirler." - BURSA