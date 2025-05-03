Bursa'da Makas Atan Lüks Sürücüye 16 Bin Lira Ceza

Bursa'da Makas Atan Lüks Sürücüye 16 Bin Lira Ceza
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Bursa'da seyir halinde diğer araçlara makas atan bir lüks otomobil sürücüsüne 16 bin 580 lira ceza kesildi ve ehliyeti 2 ay süreyle askıya alındı. Olay, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Bursa'da makasçıya kötü haber: 16 bin 580 lira ceza yedi, ehliyetine de 2 ay el konuldu

BURSA - Bursa'da seyir halinde olan sürücüleri hiçe sayarak makas atan lüks otomobil sürücüsüne 16 bin 580 lira ceza kesildi, ehliyetine ise 2 ay el konuldu.

Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde 16 ARP plakalı araç sürücüsü, seyir halinde olan diğer araçları hiçe sayarak makas atmaya başladı. Tehlikeli anlar ise saniye saniye başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polis ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Lüks araç sürücüsüne, 6 maddeden toplam 16 bin 580 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine ise 2 ay el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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