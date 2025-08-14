Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Kaymakam Atilla'yı Ziyaret Etti

Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Cumali Atilla'yı ziyaret ederek dernek faaliyetleri ve deve güreşlerinin önemi hakkında sohbet etti.

Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ve yönetim kurulu üyeleri, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, ziyarette dernek faaliyetleri ve bölgede deve güreşlerinin önemi üzerine sohbet edildi. Kaymakam Cumali Atilla, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dernek Başkanı Sadık Varol ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - BALIKESİR

