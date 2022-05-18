Bornova Belediyesi'nden Kadınlara İnternet Reklamcılığı ve Pazarlama Eğitimi - Haberler

Bornova Belediyesi, kadınların ticari yaşamda daha etkin biçimde yer alabilmesi için Habitat ve Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) iş birliği ile bir dizi eğitim programı düzenliyor. Program kapsamında önce Dijital Pazarlama ve Finansal Okuryazarlık eğitimleri ardından İnternet Reklamcılığı ve Pazarlama eğitimi yapıldı.

Kadınların sosyal medya ortamını daha doğru ve ticari amaçla kullanması, ürettikleri ürünlerin pazarlamasını yapabilmesi için hazırlanan eğitimde medya ortamıyla ilgili teorik ve pratik bilgiler verildi. Kadınların ürünlerini nasıl pazarlayabileceği ve internet üzerinden satış teknikleri anlatıldı. Reklamı yapılacak ürünlerin fotoğraflanmasında kullanılabilecek basit çekim teknikleri ile ilgili atölye çalışması gerçekleştirildi.

HER ALANDA GÜÇLÜ KADINLAR

Kadınların hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Kadınların sosyal medya ortamını bilinçli olarak kullanabilmesi, insan hayatına sağladığı kolaylıklardan yararlanabilmesi adına bu eğitimleri düzenledik. Bornova Belediyesi olarak hem Altındağ Atatürk STK Yerleşkesinde hem de Dramalılar Köşkü'nde yaptığımız eğitimlerle kadınlara ekonomik yaşamda öne çıkartacak türlü çalışmanın ve projenin destekçisiyiz" dedi.