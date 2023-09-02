Bayraklı Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Fark Yarattı

İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılan Bayraklı Belediyesi, modern standı ve projeleriyle dikkat çekti. Belediyenin stantı, ilçenin tarihine özgü Smyrna figürleriyle donatıldı ve kültür-sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, herkesi standı ziyaret etmeye davet etti.

Kapılarını 92'nci kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılan Bayraklı Belediyesi, modern standı ve projeleriyle bu yıl da fark yarattı. Belediyeler Sokağı bölümünde ilçenin tarihine özgü Smyrna figürleriyle donatılan ve belediye projeleriyle kültür-sanat ve spor etkinliklerinin sunulduğu stant, ilk günden ilgi gördü. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, herkesi Bayraklı standını ziyaret etmeye davet etti.

GÖSTERİLER BEĞENİ KAZANDI

Türkiye'nin en köklü organizasyonu İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 92'inci kez açıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark'a kadar yapılan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. 10 Eylül'e kadar gezilebilecek fuar, ilk gününde binlerce ziyaretçi ağırladı. Fuarda Bayraklı Belediyesi de 90 metrekarelik stantla yerini aldı. Smyrna Höyüğü'nde sergilenen sütunların figürleri ile zenginleştirilen stant beğeni kazandı. Doğançay Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin gıda ürünleri sergilendi. Proje ve çalışmaların tanıtıldığı stantta, Bayraklı Emek Dünyası Kadın Kooperatifi üyeleri de el emeği, göz nuru ürünlerini satışa sundu. İlk günkü etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen satranç atölyesi ve spor etkinlikleri ilgiyle izlendi.

BAYRAKLI'YI KEŞFEDİN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu yıl da Türkiye'nin en köklü fuarlarından olan İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki yerimizi aldık. Projelerimizi, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. İlçemizi tanıtıyoruz. Yerli ve yabancı katılımcıları İzmir'in Kalbi Bayraklımızı keşfetmeye, gezmeye ve tanımaya davet ediyoruz" dedi.