Bornova Belediyesi, Hatay'a 60 Bin Sebze Fidesi Gönderdi

Bornova Belediyesi, Hatay'daki depremzede üreticilere 60 bin adet sebze fidesi gönderdi.

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Atalık yerel tohumlardan üretilen 60 bin sebze fidesi Hatay'a gönderildi. Bornova'da yetiştirilen fideler, Tunceli-Ovacık Kooperafi iş birliğiyle Defne ve Samandağ ilçeleri ile köylerinde yerel üreticiler başta olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, depremin etkilediği illerde tarımın önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Barınma tabii ki öncelikli ama tek sorun değil. Bölge ekonomisinin de canlanması gerekiyor. Bu amaçla Bornova Belediyesi olarak özellikle yerel tohum dağıtımı konusunda Bornova'dan başlatıp, İzmir ve Türkiye geneline yaydığımız tarımsal desteği ülke tarımı için hayati konumda olan deprem bölgesindeki üreticilere de vermek istedik. İşlerini kolaylaştırma adına da atalık tohumlardan ürettiğimiz sebze fidelerini üreticilere ulaştırdık. Depremin yaralarını sarmak zaman alacak. Biz bu süreçte yöre insanına verdiğimiz desteğe her alanda devam edeceğiz."