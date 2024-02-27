Boluspor Taraftarından Evlenme Teklifi

Boluspor ile Erzurumspor arasında oynanan maçtan önce kırmızı-beyazlı takımın tribününden bir genç, kız arkadaşına evlenme teklif etti. "Evet" yanıtını alan genç, "Sude ilk, Boluspor ikinci aşkım" dedi.

Boluspor ile Erzurumspor arasında oynanan 24. hafta maçı öncesi Boluspor taraftarlarından Mustafa Başkal (23), kız arkadaşı Sude Nur Kaya'ya (18) evlenme teklif etti. Başkal, maç öncesi tribünde kız arkadaşının önünde diz çökerek "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Şaşkınlığını kısa sürede atlatan Kaya, erkek arkadaşına "evet" yanıtını verdi. Cevabı alan Başkal, Sude Nur'un parmağına yüzüğü taktı.

3 yıldır birlikte olduklarını söyleyen Mustafa Başkal, "Çocukluğumdan beri Boluspor maçlarına gidiyorum. Uzun zaman düşündüm, böyle bir karar aldım. Atmosfer gayet güzeldi. Hiç beklemiyordum böyle bir atmosferi. Taraftar da bayağı kalabalıktı. Sude ilk, Boluspor ikinci aşkım" dedi.

Hayal ettiği gibi bir evlenme teklifi olduğunu söyleyen Sude Nur Kaya ise "Benim hayal ettiğim gibi oldu. Bu şekilde istiyordum. Herkes tarafından ilgiyle karşılandı" diye konuştu. - BOLU