Bolu'da Burhan Turan Anısına Yürüyüş Düzenlendi

Bolu'da araç kurtarma çalışması sırasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Bolu Off-Road Kulübü ve Bolu Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Burhan Turan anısına, Bolu Arama Kurtarma Ekipleri (BAKE) tarafından yürüyüş düzenlendi.

Bolu'da 9 Nisan'da arkadaşının aracını kurtarmak için At Yaylası'na giden Bolu Off-Road Spor Kulübü ve Bolu Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Burhan Turan, çamura saplanan otomobili kurtarmak istedi. Kurtarma çalışmaları sırasında çamura saplanan araçtan kendi aracına taktığı çeki demiri koparak, Burhan Turan'ın kafasına isabet etti. Ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Turan anısına 40 kişilik Bolu Arama Kurtarma Ekibi (BAKE) üyeleri Saraycık-Sarıalan parkuru üzerinde yürüyüş düzenledi. Burhan Turan'ın pankartıyla yürüyen ekipler, "Unutmayacağız" diyerek paylaşımda bulundu. - BOLU