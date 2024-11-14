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Bodrum'da Gençler İçin 'Pedal Çevir Adım At' Etkinliği Düzenlendi

Bodrum'da Gençler İçin 'Pedal Çevir Adım At' Etkinliği Düzenlendi
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Bodrum Mütfülüğü tarafından düzenlenen 'Pedal Çevir Adım At' etkinliği, yaklaşık 100 genci bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında gençler bisikletleriyle Kızılağç Gerenkuyu Mevkii'nden Yalıçiftlik Aşağı Camii'ne kadar pedal çevirdi, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyip öğle namazı kıldı.

Bodrum Mütfülüğü, 'Kendine iyilik yap bisikletini al gel' sloganıyla düzenlediği 'Pedal Çevir Adım At' etkinliği ile yaklaşık 100 genci bir araya getirdi. Etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlere yönelik projeleri kapsamında, Gençlik Koordinatörlüğü ve TDV Gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bodrum Mütfüsü İbrahim Kapancı'nın verdiği startla başlayan turda gençler, Kızılağç Gerenkuyu Mevkii'nden Yalıçiftlik Aşağı Camii'ne kadar pedal çevirdi. Varış noktasında Kuran-ı Kerim tilaveti dinleyen gençler, ardından öğle namazı kıldı. Etkinlik, katılımcılara sunulan ikramlarla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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