Bodrum'da Bayram Yoğunluğu: 24 Saatte 20 Bin Araç Girişi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen bayram yoğunluğu başlarken, ilçeye 24 saatte 20 bin araç girişi oldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen tatilciler, dün itibariyle ilçeye gelmeye başladı. İlçeye 24 saatte 20 bin araç giriş yaparken yoğunluk sebebiyle ana arterlerde kuyruklar oluştu. Emin Anter Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve Ortakent Cumhuriyet Caddesi'nde uzun kuyruklar görüldü. Sürücüler uzun araç kuyruklarında tampon tampona ilerlemek durumunda kaldı. Ana arterlerin yanı sıra ara sokaklarda ve caddelerde de hareketlilik gözlendi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurarak çalışmalarını daha da arttırdı. Ekipler, trafiğini sıkıntılı olduğu noktalara müdahale etti. - MUĞLA

