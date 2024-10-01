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Bingöl Havalimanı'ndan 9 Ayda 136 Bin Yolcu Geçti

Bingöl Havalimanı'ndan 9 Ayda 136 Bin Yolcu Geçti
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Bingöl Valiliği tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk 9 ayında Bingöl Havalimanı 136 bin 714 yolcuya hizmet verdi ve Eylül ayında 15 bin 961 yolcu taşındı.

Bingöl Havalimanından yılın ilk 9 ayında 136 bin 714 yolcuya hizmet verildi.

Bingöl Valiliği, havalimanı verilerini açıkladı. Buna göre, Eylül ayı içerisinde 15 bin 961 yolcuya hizmet verilirken, bu rakam 9 aylık süre içinde 136 bin 714 oldu. Yılın ilk 9 ayında bin 17 uçuşun gerçekleştirildiği havalimanından 1 ton 297 kilo yük taşındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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