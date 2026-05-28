Bingöl'de kasaplarda bayram yoğunluğu yaşandı

Kurban etlerini kıyma ve kuşbaşı yaptırmak isteyen vatandaşlar nedeniyle kasaplarda yoğunluk oluştu.

Bingöl'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar kasapların yolunu tuttu. Bayramın ilk günü kurban kesimlerini gerçekleştiren vatandaşlar, dinlendirdikleri etleri işlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren kasaplara geldi. Kentteki birçok kasapta yoğun mesai yaşandı.

Kurban etini kıyma yaptırmak için kasaba gelen Selman Esen, "Bugün kurbanın ikinci günü. İlk gün farz olan kurban ibadetimizi yerine getirdik. İkinci günü de kalan kurban etlerimizi dinlendirip kasaba geldik ve kıyma yapıp tüketmeyi düşünüyoruz. Herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

Kasaplarda bayram yoğunluğunun bayram boyunca devam etmesi bekleniyor. - BİNGÖL

