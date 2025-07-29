Bilecikli Sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Başarı Elde Etti

Bilecikli Sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Başarı Elde Etti
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme müsabakalarında Bilecikli sporcular, Elifsu Durak ve Zehra Zeren Öztürk'ün kazandığı madalyalarla önemli başarılar elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları kutlayarak ildeki spor gelişimini vurguladı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Müsabakalarında Bilecikli sporcular önemli başarılara imza attı.

Yarışmalarda Bilecikli sporculardan Elifsu Durak, 50 metre serbest ve 100 metre kelebek kategorilerinde iki ayrı bronz madalya kazanarak dikkat çekti. Zehra Zeren Öztürk ise; 50 metre kurbağalama yarışında üçüncülük elde ederek kürsüye çıkan bir diğer sporcu oldu. Ayrıca 14 yaş kız takımı 4x50 karışık bayrak yarışında dördüncü olarak önemli bir başarı daha kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Genç sporcularımızı göstermiş oldukları azim ve başarıdan dolayı kutluyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu başarılar ilimizde sporun geliştiğinin ve geleceğe umutla baktığımızın göstergesidir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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