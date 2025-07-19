Bilecik Valisi Sözer, Motokros Alanında İncelemelerde Bulundu

Bilecik Valisi Sözer, Motokros Alanında İncelemelerde Bulundu
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Motosiklet Derneği üyeleriyle bir araya gelerek Endurobil 365 Extrem Park Motokros Alanı'nda incelemelerde bulundu. Vali, spor ve doğa turizmini canlandırma amacıyla yapılan ziyaret kapsamında, motokros alanının geliştirme planlarını ve sporun gelişimiyle ilgili görüşleri dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Endurobil 365 Extrem Park Motokros Alanı'nda Bilecik Motosiklet Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Sözer, pist alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Şehirdeki spor ve doğa turizmini canlandırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, motokros alanının mevcut durumu ve yapılması planlanan geliştirmeler ele alındı. Vali Sözer, Bilecik Motosiklet Derneği üyeleriyle sohbet ederek, bölgedeki motosiklet sporlarının gelişimi ve gençlerin bu spora yönlendirilmesi konusunda dernek temsilcilerinin görüşlerini dinledi. Endurobil 365 Extrem Park'ın Bilecik için önemli bir spor ve etkinlik alanı olduğunu belirten Vali Sözer, bu tür tesislerin hem yerel halk hem de şehir dışından gelen sporcular için cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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