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Futbol müsabakalarında jandarmadan üst düzey tedbir

Futbol müsabakalarında jandarmadan üst düzey tedbir
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Bilecik'in Vezirhan Beldesi Stadı'nda oynanan Vezirhanspor-1299 Bilecikspor ve Vezirhanspor-Bayırköyspor karşılaşmaları, jandarma ekiplerinin üst düzey güvenlik önlemleri altında ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

Bilecik'te oynanan futbol müsabakaları, güvenlik güçlerinin aldığı üst düzey tedbirler eşliğinde tamamlandı.

Bilecik'in Vezirhan Beldesi Stadı'nda oynanan Vezirhanspor-1299 Bilecikspor karşılaşması 40 seyirci önünde 2-3 sonuçlanırken, ikinci maçta Vezirhanspor-Bayırköyspor mücadelesi yaklaşık 100 seyirci önünde oynandı ve ev sahibi ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı. Karşılaşmalar boyunca Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak müsabakalar yakından takip edildi.

Öte yandan, müsabakalar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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