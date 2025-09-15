Bilecik'te yurt ve eğitim faaliyetleri toplantısı yapıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında, Hizmet Müdürü, Şube ve Yurt Müdürleri ile yurtlarda görevli personeller, Genel Değerlendirme Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Toplantıda, yurtlarda yeni eğitim ve öğretim döneminde gerçekleştirilecek olan yurt ve eğitim faaliyetlerinin planlaması ele alındı.

İl Müdürü Ramazan Demir, " Öğrencilerimizin barınma ve eğitim süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi için gerekli planlamaları titizlikle hazırlıyoruz" dedi. - BİLECİK