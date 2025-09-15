Haberler

Bilecik'te Yurt ve Eğitim Faaliyetleri Toplantısı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim dönemi için yurt ve eğitim faaliyetlerinin planlaması yapıldı.

Bilecik'te yurt ve eğitim faaliyetleri toplantısı yapıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında, Hizmet Müdürü, Şube ve Yurt Müdürleri ile yurtlarda görevli personeller, Genel Değerlendirme Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Toplantıda, yurtlarda yeni eğitim ve öğretim döneminde gerçekleştirilecek olan yurt ve eğitim faaliyetlerinin planlaması ele alındı.

İl Müdürü Ramazan Demir, " Öğrencilerimizin barınma ve eğitim süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi için gerekli planlamaları titizlikle hazırlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
