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Bilecik'te sahte para uyarısı

Bilecik'te sahte para uyarısı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis, işyerlerini ziyaret ederek sahte para riskine karşı vatandaşları uyardı ve şüpheli durumlarda güvenlik birimlerine bilgi verilmesini istedi.

Bilecik'te vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından faaliyet gösteren işyerleri ziyaret edilerek, özellikle alışveriş ve ticari işlemler sırasında sahte para riskine karşı dikkatli olunması, şüpheli durumlarda ise güvenlik birimlerine bilgi verilmesi istendi. Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için paraların kontrol edilmesi ve tanınmayan kişilerle yapılan alışverişlerde daha dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, sahte para olaylarına karşı denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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