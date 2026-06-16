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Öğrencilerin el emeği ürünleri sergide beğeni topladı

Öğrencilerin el emeği ürünleri sergide beğeni topladı
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Bilecik Halime Hatun Kız Yurdu'nda düzenlenen EYS El Sanatları Kursları kapsamında öğrencilerin hazırladığı eserler sergilendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla açılan sergideki çalışmalar katılımcılardan tam not aldı.

Bilecik'te öğrencilerin el emeği ürünleri sergide beğeni topladı.

Bilecik'te Halime Hatun Kız Yurdu'nda 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi EYS El Sanatları Kursları kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi açıldı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı birbirinden değerli çalışmalar sergilendi. Sergide yer alan eserler katılımcılar tarafından ilgiyle incelenirken, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve eğitmenlere teşekkür ederek; "Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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