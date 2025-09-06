Bilecik'te Gençlik ve Spor Personeline Psikososyal Destek Eğitimi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline 'Farkındalık' ve 'Psikososyal' destek eğitimi verildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline 'Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi' ile 'Aile Yılı Kapsamında Psikososyal Destek Eğitimi' eğitimi verildi. Eğitimler, Psikolog Şura Tuna tarafından gerçekleştirilirken, bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, bireysel ve toplumsal etkiler gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca aile içi iletişimi güçlendirme, duygusal dayanıklılık, empati ve psikososyal destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

"Bağımlılıkla mücadele ve aile içi iletişim, toplum sağlığının temelini oluşturan iki önemli konu"

Eğitimlerin ardından konuşan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Personelimizin hem kendi psikolojik sağlamlıklarını artırmak hem de hizmet sundukları gençlere daha sağlıklı bir şekilde rehberlik edebilmeleri için bu tür eğitimleri önemsiyoruz. Bağımlılıkla mücadele ve aile içi iletişim, toplum sağlığının temelini oluşturan iki önemli konu. Bu doğrultuda yapılan her çalışma, gençliğimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" dedi. - BİLECİK