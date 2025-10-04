Bilecik'te Eylül Ayında Geniş Kapsamlı Ürün Denetimleri Yapıldı
Bilecik Valiliği koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında yüzlerce ürün denetlendi. 111 firmanın incelendiği denetimlerde, mevzuata aykırılık tespit edilen 6 firmaya yaptırım uygulanırken, 30 firma haksız fiyat artışı nedeniyle bakanlığa bildirildi.
Bilecik Valiliği'nin koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı boyunca market, kafe/restoran ve çeşitli işletmelerde denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında toplam 111 firmada 715 ürün kontrol edildi. Yapılan denetimlerde; 66 markette 335 ürün, 45 kafe, restoranda ise 385 ürün incelendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 6 firmaya idari yaptırım uygulanırken, haksız fiyat artışı yaptığı kanaatine varılan toplam 30 firma ise bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirildi. - BİLECİK