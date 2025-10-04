Haberler

Bilecik'te Eylül Ayında Geniş Kapsamlı Ürün Denetimleri Yapıldı

Bilecik'te Eylül Ayında Geniş Kapsamlı Ürün Denetimleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valiliği koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında yüzlerce ürün denetlendi. 111 firmanın incelendiği denetimlerde, mevzuata aykırılık tespit edilen 6 firmaya yaptırım uygulanırken, 30 firma haksız fiyat artışı nedeniyle bakanlığa bildirildi.

Bilecik Valiliği koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen denetimlerde yüzlerce ürün incelendi.

Bilecik Valiliği'nin koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı boyunca market, kafe/restoran ve çeşitli işletmelerde denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında toplam 111 firmada 715 ürün kontrol edildi. Yapılan denetimlerde; 66 markette 335 ürün, 45 kafe, restoranda ise 385 ürün incelendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 6 firmaya idari yaptırım uygulanırken, haksız fiyat artışı yaptığı kanaatine varılan toplam 30 firma ise bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis reklamı yapan 10 sosyal medya hesabına erişim engeli

Bakanlıktan yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabına erişim engeli
Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi! Fiyatı altınla yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.