Bilecik'te çiftçiler bilgilendirildi

Bilecik'te çiftçiler bilgilendirildi
Yenipazar ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, çiftçilere tarımsal üretimin güvencesi olan TARSİM uygulamaları hakkında bilgi verildi. Toplantıda sigortanın önemi ve doğal afetlere karşı koruma yöntemleri vurgulandı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yenipazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) hakkında çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, tarımsal üretimin güvence altına alınması, olası risklere karşı sigortanın önemi ve TARSİM uygulamaları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, doğal afetler ve çeşitli riskler karşısında tarım sigortasının üreticiler açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından sigorta büyük önem taşıyor. Çiftçilerimizin emeğini ve alın terini güvence altına alan TARSİM uygulamalarının yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
