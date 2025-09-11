Bilecik'te Çiftçilere Kanola Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Bilecik'te düzenlenen programda kanola tohumu dağıtımı yapıldı.

Valisi Faik Oktay Sözer, Cumalı Köyü'nde düzenlenen programda vatandaşlar ve çiftçilerle bir araya gelerek kanola tohumu dağıtım törenine katıldı. Program kapsamında çiftçilere 370 paket kanola tohumu teslim edildi. 'Türkiye yüzyılı üretimin ve üreticinin yüzyılı' vizyonu çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, çiftçilere yönelik desteklerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer "Destek bizden, bereket toprağımızdan, emek çiftçimizden" dedi. - BİLECİK