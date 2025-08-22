Bilecik'te Adli ve Sportif Görüşmeler

Bilecik'te Adli ve Sportif Görüşmeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve beraberindeki heyet, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i ziyaret ederek adli ve sportif konuları görüştü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt ve Fenerbahçe eski Teknik Direktörü İsmail Kartal, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, kentin adli ve sportif gündemine dair sohbetler yapıldı. Vali Sözer, konuklarına Bilecik'in tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tatilde talihsiz kaza! Bige Önal'ı akrep soktu

Tatil zehir oldu! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı Amedspor-Erzurumspor maçının faturası belli oldu! 12 maç men cezası

Olaylı maçın faturası ağır! 12 maç men cezası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.