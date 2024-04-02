YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sudanlı öğrencilerle iftar yemeği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde faaliyet göstermekte olan Kültür Arası Etkileşim Kulübü tarafından Sudanlı öğrencilerle iftar yemeği programı düzenlendi.

Programa Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreter Özgür Özcan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan, İl Göç İdaresi Müdürü Samet Kamber ve üniversitede eğitim gören 52 farklı ülkeden yabancı uyruklu misafir öğrenciler katıldı. Gerçekleşen programda öğrencilerin kendi kültürlerine ait yemekleri tatma fırsatı bularak sıcak bir iftar yemeği programı gerçekleşti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Eğitim Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title