Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Sudanlı öğrencilerle iftar yemeği düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde faaliyet göstermekte olan Kültür Arası Etkileşim Kulübü tarafından Sudanlı öğrencilerle iftar yemeği programı düzenlendi.

Programa Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreter Özgür Özcan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan, İl Göç İdaresi Müdürü Samet Kamber ve üniversitede eğitim gören 52 farklı ülkeden yabancı uyruklu misafir öğrenciler katıldı. Gerçekleşen programda öğrencilerin kendi kültürlerine ait yemekleri tatma fırsatı bularak sıcak bir iftar yemeği programı gerçekleşti. - BİLECİK