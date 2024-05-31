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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Takımı Play-Off Müsabakalarına Yolculuğa Çıktı

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Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Marmara Bölge Şampiyonu olan üniversitenin futbol takımıyla bir araya gelerek Play-Off müsabakalarına uğurladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Takımı Play-Off müsabakalarına doğru yolculuğa çıktı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Marmara Bölge Şampiyonu olarak Süper Lige yükselme maçlarına terfi eden üniversitenin başarılı futbol takımı ile Rektörlük binası önünde bir araya geldi. Futbolcular ile görüşerek başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, futbol takımını Play-Off müsabakalarına uğurladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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