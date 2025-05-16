Bilecik'in Genç Yüzücüsü Ali Çınar Bilgin, Türkiye Finalleri'ne Hazırlanıyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Ali Çınar Bilgin ve antrenörü Uğur Özdemir'i makamında ağırlayarak tebrik etti.

Sporcuya başarılarının devamını dileyen Demir, genç yeteneklerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçükler Yüzme Grup Müsabakaları, Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu'nda başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından genç sporcuların mücadele ettiği etkinlikte, Bilecikli yüzücü Ali Çınar Bilgin, elde ettiği derecelerle Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Müsabakalarda üstün performans sergileyen Bilgin, çeşitli kategorilerde toplamda dört madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Başarısıyla Bilecik'i gururlandıran genç sporcu, finallere hazırlanmak için antrenörü Uğur Özdemir ile çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Finalleri'nde mücadele edecek olan Ali Çınar Bilgin'in hedefi, şampiyonluk derecesiyle Bilecik'i en iyi şekilde temsil etmek. - BİLECİK