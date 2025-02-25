Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, BİL-EN programı kapsamında Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelerek kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bilecik Eğitim Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle geçtiğimiz hafta Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlayan Ramazan Demir, Ertuğrulgazi İlkokulu BİL- EN programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. İl Müdürü Demir, öğrencilere kurumun yürütülen çalışmaları hakkında bilgi vererek merak ettikleri konular hakkında sorularını cevapladı.
Gerçekleşen ziyaretin sonunda ise; İl Müdürü Demir öğrencilere hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK