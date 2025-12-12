Biga'da kaliteli hayvansal üretim yapan üreticiye Ari İşletme Belgesi

Haberler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağlıklı ve kaliteli hayvansal üretim yapan Kadriye Ökan Saraç'a Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı tarafından Ari İşletme Belgesi verildi.

Biga ilçesi Selvi köyünde hayvansal üretim yapan üretici Kadriye Ökan Saraç'ı, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ziyaret etti. Hastalıktan ari, kaliteli ve sağlıklı üretim yapan hayvancılık işletmesi sahibi Saraç'a, Biga Kaymakamı Kayabaşı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca ile beraber Ari İşletme Belgesi takdim edildi. Kaymakam Kayabaşı, ilçede sağlıklı ve kaliteli hayvansal üretime katkı sunan üreticiye teşekkür etti.

Ardından köyde vatandaşlarla buluşan Biga Kaymakamı Kayabaşı, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek misafirperverliklerinden dolayı köy sakinlerine teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
