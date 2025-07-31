Beypazarı'nda Dar Gelirli Vatandaşlara Kışlık Kömür Dağıtımı Başladı

Beypazarı'nda Dar Gelirli Vatandaşlara Kışlık Kömür Dağıtımı Başladı
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Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, dar gelirli vatandaşların kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 800 haneye kömür dağıtımına başladı. Dağıtımlar, evlere kadar götürülerek imza karşılığında teslim ediliyor.

Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) dar gelirli vatandaşların kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kömür dağıtımına başladı.

Vakfın yaptığı planlama doğrultusunda 800 haneye yardım ulaştırılması hedeflenirken, dağıtımlar mahalle mahalle, ev ev yapılıyor. Yetkililer, kömürlerin vatandaşlara imza karşılığında evlerinin önüne kadar teslim edildiğini belirtti. SYDV Müdürü Alaattin Biçen, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Kış ayları gelmeden önce ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yakacak sıkıntısı yaşamaması için bu yıl kömür dağıtımlarını erkene aldık. Görevlilerimiz yardımları bizzat evlere kadar götürerek teslim ediyor. Şu anda dağıtımların büyük kısmı tamamlandı, sona yaklaştık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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