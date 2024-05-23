Besni Kaymakamı Çağlar Partal Mercimek Hasadına Katıldı
Besni'nin Üçgöz Köyünde başlayan mercimek hasadına katılan Kaymakam Çağlar Partal, çiftçilerle bir araya gelerek hasat hakkında bilgi aldı ve çiftçilerin taleplerini dinledi.
Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, mercimek hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi.
Besni'nin Üçgöz Köyünde başlayan mercimek hasadına katılan Kaymakam Çağlar Partal, burada çiftçilere kolaylık dileyerek hasat hakkında bilgi aldı. Hasadın verimi hakkında bilgiler alan Kaymakam Partal, aynı zamanda çiftçilerin taleplerini dinleyerek kendine iletilen talepleri de tek tek not aldırdı. - ADIYAMAN