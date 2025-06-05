Bayramda Baklava ve Dondurma Satışları Arttı

Bayramda Baklava ve Dondurma Satışları Arttı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tatlıcı Ercan Ağaoğlu, bayram öncesi baklava ve dondurma satışlarında artış yaşandığını belirtti. Müşterilerin, baklavanın yanında Maraş dondurmasını tercih ettiklerini ifade etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların bayramların vazgeçilmez tatlılar arasında yer alan baklavanın yanında dondurmayı da tercih etmeye başladığı belirtiliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dükkanında dondurma ve baklava satan Ercan Ağaoğlu, bayram öncesi baklavanın yanında dondurma satışlarında da artış yaşandığını söyledi. 27 yıldır tatlı sektörün içerinde yer aldığını belirten Ercan Ağaoğlu, bayram öncesi baklava ve dondurma satışlarından memnun olduğunu söyledi. Geçen yıla göre baklava ve dondurma fiyatlarında artış olduğunu anlatan Ercan Ağaoğlu, "Müşterilerimiz baklavamızın yanında 'Maraş' dondurması çok güzel gittiğini söylüyorlar. Her bayram baklavalarımıza ve dondurmalarımıza vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yıl 1 kilogram 'Maraş' dondurması 500 lira, cevizli baklavamız 400 lira, fıstıklı baklavalarımız 500 liradan satış yapmaktayız. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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