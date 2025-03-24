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Bayram Harçlığı ve Hediyelerle Ramazan Geleneği Yaşatıldı

Bayram Harçlığı ve Hediyelerle Ramazan Geleneği Yaşatıldı
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Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Temel Dini Bilgiler kursuna katılan çocuklara Ramazan Bayramı öncesinde bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler dağıttı. Bu etkinlik, çocuklara eski bayram geleneklerini hatırlatmayı amaçlıyor.

Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Eti Maden Gençlik Merkezinde açılan Temel Dini Bilgiler kursundaki çocuklara bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler verildi.

Temel Dini Bilgiler kursuna katılan öğrencilere Ramazan Bayramı öncesinde eski bayram geleneklerini bir nebze olsun tattırmak, hatırlatmak ve hafızalarında güzel hatıralar bırakmak amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar ve Eğitici Hatice Demir tarafından bayram harçlığı ve hediyeler verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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